Последнее обновление: 02.03.2020 19:26

Россия и Беларусь подписали изменения в соглашение о поставках газа в Беларусь

Россия и Беларусь подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Протокол был подписан министром энергетики России Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

«Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году», - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как сообщалось, правительство РФ согласовало продление действующего соглашения с Беларусью о порядке формирования цен на газ до 31 декабря 2020 года.

На переговорах в Сочи 7 февраля Россия и Беларусь договорились о том, что в 2020 году Россия будет поставлять Беларуси газ на условиях 2019 года – то есть по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

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