Объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа оценивается в $550 млн, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По нашим расчётам порядка $550 млн",- сказал вице-премьер, которого цитируют российские СМИ.

Он также отметил, что Россия и Беларусь до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за российский газ.

"Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее" - сказал он.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.