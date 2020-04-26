В мире число заражений коронавирусом превысило 2,92 млн. случаев, умерли 203,2 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2921456 2831860 (+89596 за сутки) по данным Worldometer на 8:30 26 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 203289 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5971 человека, из которых 2072 приходятся на США, 378 - на Испанию, 415 – на Италию, 369- на Францию, 813 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1823297 (+54289) человек, из них 57867 (-657) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 837003 (+29993) человека.

В США за последние сутки выявлены 35644 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2072 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 960896. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 118162 человека, умерли 54265 человек.

В Испании подтверждены 223759 (+3995) случаев заражения и 22902 (+378) смертей. В Италии – соответственно 195351 (+2357) случаев заражения и 26384 (+415) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 161488 (+1660) и 156513 (+1514) случаев заражения, и 226145 (+369) и 5877 (+117) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 148377, 107773, 89328, 82827 (+11) и 74588 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 20319 (+813), 2706, 5650, 4632 и 681 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 8125 случаев, от COVID-19 умер 201 человек.

В Беларуси официально подтверждены 9590 случаев заражения коронавирусом и 67 смертей.