ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»

На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи ему так называемого «иммунопаспорта», свидетельствующего о его устойчивости к инфекции, сообщили в ВОЗ. Такие паспорта могут давать переболевшему человеку право на перемещение или выход на работу.

«Сейчас нет доказательств того, что люди, излечившиеся от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного заражения», — предупредили в ВОЗ.

Большая часть исследований организации показывает, что люди, вылечившиеся от заражения, имеют антитела. Однако некоторые из них имеют очень низкий уровень таких антител, передает РБК.

Кроме того, тесты, которые выявляют антитела, нуждаются в дальнейшем исследовании с целью определения их точности и надежности, отметили в ВОЗ. Недостаточно точные тесты могут ошибочно утверждать, что человек здоров, тогда как он заражен коронавирусом, и наоборот. В обоих случаях ошибка может привести к серьезным последствиям, предупреждают в организации.

Введение системы сертификатов, подтверждающих иммунитет человека к коронавирусу, обсуждается в ряде стран, например в Италии и Германии. Ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи также заявлял, что в стране рассматривается возможность ввести подобные паспорта. Для их обладателей будут сняты некоторые ограничения, например на посещение общественных мест.

В начале прошлой недели в ВОЗ заявляли, что наука пока не дает однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший коронавирусом человек заразиться им еще раз. «Это неизвестно», — отмечал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.