В мире число заражений коронавирусом превысило 2,72 млн. случаев, умерли 191 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2725920 (+87011 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 24 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 191061 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6813 человека, из которых 2562 приходятся на США, 440 - на Испанию, 464 – на Италию, 516- на Францию, 638 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1730278 1674328 (+55950) человек, из них 58676 (398) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 745905 (+23850) человека.

В США за последние сутки выявлены 37617 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2562 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 886709. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 85922 (+1872) человек, умерли 50243 человек.

В Испании подтверждены 213024 (+4635) случаев заражения и 22157 (+440) смертей. В Италии – соответственно 189973 (+2646) случаев заражения и 25549 (+464) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 158183 (+2239) и 153129 (+2481) случаев заражения, и 21856 (+516) и 5575 (+260) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 138078, 101790, 87026, 82804 (+6) и 62773 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 18738 (+638), 2491, 5481, 4632 и 555 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 7170 случаев, от COVID-19 умерли 187 человек.

В Беларуси официально подтверждены 8022 случая заражения коронавирусом и 60 смертей.