Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 57999 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5236 и сейчас составляет 57 999 человек.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период - 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

В сообщении отмечается, что примерно 43,3% новых случав заражения являются бессимптомными.