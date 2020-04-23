В мире число заражений коронавирусом превысило 2,64 млн. случаев, умерли 184,2 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2638909 (+81052 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 23 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 184248 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6574 человека, из которых 2338 приходятся на США, 435 - на Испанию, 437 – на Италию, 544- на Францию, 763 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1674328 (+46719) человек, из них 58278 (-15127) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 722055 (+26734) человека.

В США за последние сутки выявлены 29917 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2338 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 849092. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 84050 (+1077) человек, умерли 47681 человек.

В Испании подтверждены 208389 (+4211) случаев заражения и 21717 (+435) смертей. В Италии – соответственно 187327 (+3370) случаев заражения и 25085 (+437) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 159877 (+1827) и 150648 (+2195) случаев заражения, и 21340 (+544) и 5315 (+229) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 133495, 98674, 85996, 82798 (+10) и 57999 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 18100 (+763), 2376, 5391, 4632 и 513 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 6592 случаев, от COVID-19 умерли 174 человека.

В Беларуси официально подтвержден 7281 случай заражения коронавирусом и 58 смертей.