Последнее обновление: 20.04.2020 16:23

Путин: Россия еще не прошла пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден, но стране удается решать задачи первого этапа борьбы с заболеванием.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, передает РБК.

«Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы сократить срок прохождения через плато, когда регистрируется самое большое число новых случаев заражения.

Глава государства охарактеризовал ситуацию с распространением пандемии в столице и регионах России как сложную. Тем не менее, отметил Путин, благодаря подготовке и профилактическим мерам этот процесс удалось притормозить.

Согласно последним данным оперштаба, всего в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса, 3 446 человек выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 умерли.

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