Беларусь планирует покупать в Польше не менее 100 тыс. тонн нефти в месяц

Беларусь планирует реверсные поставки нефти из Польши не менее 100 тыс. тонн в месяц, однако раньше, чем в июне импорт нефти из Польши не начнется.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Как сообщалось, вчера МАРТ РБ утвердил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ.

Издание отмечает, что график на май уже сверстан. К тому же белорусские НПЗ скорее всего вынуждены будут снизить загрузку, поскольку возможности экспорта нефтепродуктов сильно сократились на фоне падения цен из-за коронавируса.

Наиболее маржинальные для белорусских НПЗ рынки — это Россия и Украина. При этом российские власти обсуждают введение запрета на импорт топлива с 1 мая, а украинский рынок не сможет один купить столько белорусского топлива, сколько НПЗ страны готовы произвести при полной загрузке, пишет КоммерсантЪ.

При этом таможенная субсидия для белорусской переработки, которая возникает из-за того, что страна получает российскую нефть без пошлины, резко сократится, так как размер пошлины упадет с 1 мая в девять раз, до $6,8 за тонну вслед за ценами на нефть. В такой ситуации белорусские нефтепродукты будет невыгодно продавать в Западную Европу, где цены на топливо уже крайне низкие из-за снижения спроса.