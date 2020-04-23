Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти по магистральном нефтепроводу «Дружба» по новому маршрутному направлению «Адамова Застава – Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли №29 от 14 апреля 2020 года.

Согласно документу, тариф на прокачку нефти по этому маршруту установлен на уровне 8,58 рубля за 1 тонну. В валюте тариф на прокачку нефти по этому маршруту составляет 3,56 евро.

Само появление тарифов на новый маршрут указывает на готовность белорусских властей провести тестирование ранее анонсированного варианта поставки альтернативной нефти из Польши по (виртуальному) реверсу нефтепровода «Дружба».

Ситуация на мировом рынке нефти как никогда позволяет провести данный тест технически и за копейки: близкие к нулю цены на российскую морскую Urals и отсутствие спроса, решение Польши в апреле вместо Urals закупить 560 тысяч тонн Arab Light и продолжить аналогичную практику как минимум в мае.