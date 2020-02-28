Белнефтехим готов предметно обсуждать польский реверс нефти

Концерн "Белнефтехим" заявил, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод "Дружба" на своей территории для реверсных поставок нефти дает возможность непосредственно переходить к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса.

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Технически реверс возможен, теперь преодолен психологический барьер, и можно переходить в предметную плоскость, к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса", - сказал Тищенко.

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в ходе визита в Вашингтон заявил о заинтересованности польских властей обеспечить возможность поставок нефти в Беларусь в случае возникновения такой необходимости.

«Мы в Польше заинтересованы, чтобы по возможности помочь Беларуси с поставками нефти, если это будет необходимо», - сказал Наимский, сообщил портал wnp.pl.

В январе Беларусь сообщила, что ведет переговоры с Польшей о поставках нефти путем реверса на восточном участке польской части «Дружбы». Однако, оператор польского участка нефтепровода «Дружба» компания PERN информировали, что на данный момент одновременные поставки нефти в восточном направлении по этой ветке «Дружбы» невозможны при сохранении поставок клиентам на Западе.

На фоне заявления Наимского компания PERN сегодня заявила о готовности обеспечить возможность реверса на участке Плоцк – Адамово (граница с РБ)

«PERN принял решение, что восточная часть нефтепровода «Дружба» должна получить возможность реверса нефти, то есть прокачки сырья из Плоцка в Адамово… Целью является повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши. Компания уже начала поиск подрядчика для этого проекта», - говорится в сообщении PERN.

Польская часть «Дружбы» на участке от Гданьска до Плоцка способна работать в реверсе.

«Реверс на восточном участке газопровода «Дружба» даст нам возможность гибкой и двусторонней передачи нефти между базами, чтобы в полном объеме и без помех обслуживать наших клиентов», - отметил глава PERN Игорь Василевский.

«Намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод "Дружба" на своей территории для реверсных поставок нефти "открывает для Беларуси возможность вести переговоры с поставщиками сырья, с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме», - резюмировал пресс-секретарь Белнефтехима.