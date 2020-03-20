Беларусь и Польша обсудили поставки нефти

Минск и Варшава обсудили транзитные поставки нефти в Беларусь через Польшу, сообщила пресс-служба МИД Беларуси по итогам переговоров главы МИД РБ Владимира Макея с главой МИД Польши Я.Чапутовичем и уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры П.Наимским.

"Мы обсуждали в соответствии с установками главы государства вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Речь шла о конкретных проектах. У сторон есть понимание, что необходимо двигаться дальше. "Результаты могут быть в ближайшее время", - заявил Владимир Макей после переговоров.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения белорусско-польского взаимодействия. Отмечена положительная динамика двусторонних контактов по всем направлениям, констатирован рост торгового оборота между двумя странами. Также была рассмотрена тематика белорусско-европейских отношений и ситуация в регионе», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Главы МИД Беларуси и Польши обменялись мнениями о текущей ситуации, вызванной предпринятыми рядом стран жесткими мерами в связи с распространением коронавируса COVID-19, затронув в этой связи проблематику торгового транзита и экономики.

«Рассмотрены вопросы разрешения ситуаций с возвращением домой из Польши белорусских и российских граждан, также как и польских граждан, следующих из Беларуси», - подчеркивается в сообщении.