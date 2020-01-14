Последнее обновление: 14.01.2020 19:21

Польша обломала Лукашенко с реверсной нефтью

Польская компания PERN, которая является оператором польской части нефтепровода «Дружба», заявила о невозможности организовать передачу нефти в Беларусь с базы в Адамово, где находится приемно-пропускной пункт.

В PERN пояснили, что поставка нефти в реверсном направлении при сохранении непрерывные поставки для клиентов PERN невозможно из-за особенностей текущей технической инфраструктуры «Дружбы», передает РИА Новости.

При этом в польской компании отказались ответить на вопрос, велись ли в принципе переговоры с Беларусью о поставках нефти: «переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной», говорится в заявлении.

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