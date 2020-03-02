Последнее обновление: 02.03.2020 20:37

Белнефтехим ждет реверс нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года

Концерн "Белнефтехим" не теряет надежду на запуск реверсных поставок нефти на белорусские НПЗ через территорию Польши по нефтепроводу "Дружба" до конца 2020 года.

"Мы не исключаем этого. Такая работа ведется. Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок", - сказал председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков (цитата БелТА).

По его словам, прорабатываются альтернативные поставки через балтийские порты.

Отвечая на вопрос о поставках топлива на внутренний рынок, Андрей Рыбаков сказал: "Все, что касается внутреннего рынка, выполняется. У нас нет вопросов или дефицита на внутреннем рынке".

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN 28 февраля сообщила о планах модернизации трубопровода на участке Адамово-Плоцк с целью обеспечить возможность работы трубопровода в режиме реверса. На участке Плоцк-Гданьск трубопровод может качать нефть как аверсе, так и в реверсе.

"PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - заявили в PERN.

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