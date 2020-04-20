Последнее обновление: 20.04.2020 11:54

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4268

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 4268 человек и выросло до 47121, 405 человек умерли, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрирован 47 121 случай (+10%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за весь период - 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 405 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что 1 935 (45,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, не имеющие симптомов.

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