Последнее обновление: 20.04.2020 10:34

Инфекционист назвал странности коронавируса

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, и его проявления странные, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

По словам Никифорова, совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия пациента. Инфекционист отметил, что бывают случаи, когда по картине компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально.

«До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — добавил он, передает РБК.

Никифоров рассказал, что раньше пневмонию было хорошо видно на рентгеновском снимке, но при заражении коронавирусом ее видно только при компьютерной томографии.

Он сообщил, что если бы вирус следовал «классической схеме», то эпидемия завершилась бы в течение трех месяцев. Инфекционист отметил, что мир столкнулся с «чем-то новым».

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование