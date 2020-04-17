Последнее обновление: 17.04.2020 11:29

Число заразившихся коронавирусом в России составило более 32 тыс.

В России число официально подтвержденных случаев заболевания коронавиурсом превысило 32 тыс. За минувшее сутки в РФ выявлены 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 человека скончались", - говорится в сообщении оперативного штаба.

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