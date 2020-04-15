Россия сообщает о росте числа бессимптомных носителей коронавируса

В России почти треть от общего числа зараженных коронавирусом переносят инфекцию без явных симптомов.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире, — тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением. И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала Попова.

По ее словам, их доля в общей численности зараженных меняется. В начале марта, как отметила глава ведомства, таких людей было около 10%, однако сейчас в ряде регионов, в частности, в Подмосковье, из общего числа выявленных инфицированных 52% — люди без нарушения состоянии здоровья.

«Такие люди носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование», — отметила глава Роспотребнадзора.

Как считает Попова, именно поэтому наиболее важный шаг в борьбе с вирусом — нахождение дома. Кроме того, важно проводить тестирование тем, у кого имеются ярко выраженные клинические симптомы, а также бессимптомным зараженным.