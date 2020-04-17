Роспотребнадзор заявил о 50% бессимптомных случаев заболевания COVID-19

В России доля пациентов, у которых подтвердили коронавирус, но их заболевание протекает без симптомов, выросла до 50%.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

«За последние дни удельный вес таких людей (среди всех заболевших) составляет от 45 до 50%», — сказала Попова. Она отметила, что еще две недели назад количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией без симптомов составляло 10–12, максимум 20%.

По ее словам, в России «серьезно продвинулись» в общем количестве и качестве проводимых тест-систем. В начале марта в стране проводилось до 2 тыс. исследований в день, сегодня это число выросло до 103,5 тыс. тестов за сутки, отметила Попова.

Попова также сообщила, что в России рост заболеваемости остается плавным и медленным. По ее словам, он удерживается в размере от 14 до 16% прироста в день.