Число заразившихся коронавирусом в России достигло 18328 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Новые 1355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе РФ: