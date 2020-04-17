В составе гуманитарной помощи, прибывшей сегодня в Минск, Китай передал Беларуси более 100 тыс. тестов на коронавирус. Спецрейс из Пекина в Минск организовало белорусское посольство в Китае. Самолет доставил в Минск более 30 т груза.

"Это более сотни тысяч тест-систем, масок повышенной защиты, выделительных систем для ПЦР-диагностики, несколько миллионов защитных масок, медпрепараты. На борту вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг нескольких крупных белорусских компаний и закупки государственных предприятий", - сообщил МИД РБ (цитата БелТА).