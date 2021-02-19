Последнее обновление: 19.02.2021 11:04

В Беларусь из Китая летят 100 тыс. вакцин сомнительной эффективности

В Беларусь из Китая вылетел самолет, который доставит в синеокую бесплатную партию вакцины от коронавируса китайского производства.

«В рамках договоренностей … Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января 2021 года, китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Синофарм», - говорится в сообщении посольства.

Речь идет о вакцине, эффективность которой сами китайцы оценивают в 79,34% (к примеру, эффективность того же Спутника-V оценивается в более чем 90%). С учетом рекомендаций, что вакцинацию надо проводить в два этапа, сотни тысяч вакцин хватит на весьма ограниченное число граждан.

Так что эта поставка больше похожа на пиар-акцию, нежели реальную помощь.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование