Последнее обновление: 01.04.2020 19:31

Белорусы могут вернуться из Китая рейсом Шанхай-Париж-Минск

Белорусы имеют возможность вылететь из Китая рейсами авиакомпаний Air China и Air France, сообщило генконсульство Беларуси в Шанхае.

"По состоянию на 1 апреля граждане Беларуси имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики рейсами компаний Air China и Air France. В связи с закрытием авиасообщения между Минском и Москвой граждане Беларуси не допускаются на рейсы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

"Air China выполняет рейс CA721 Пекин - Минск (каждую пятницу). Air France осуществляет рейс AF5201 Шанхай - Париж (каждую субботу). При посадке в Шанхае необходимо обязательно иметь билет на рейс компании "Белавиа" Париж - Минск", - отмечается в сообщении.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая генконсульство рекомендует перед вылетом из Китайской Народной Республики в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии планируемого авиарейса.

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