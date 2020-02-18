Air China сообщила об отмене рейсов Минск-Пекин

Авиакомпания Air China сообщила об отмене 19, 21 и 26 февраля авиарейсов Пекин-Минск-Пекин.

"Рейсы 19, 21 и 26 числа отменены в связи с нехваткой пассажиров из-за эпидемии коронавируса", - сообщило представительство китайской авиакомпании в Минске.

Сегодня Белпочта сообщила о временной приостановке приема всех почтовых отправлений в Китай по причине отмены авиарейсов в эту страну из-за коронавируса.

"В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении", - говорится в сообщении предприятия.