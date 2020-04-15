Последнее обновление: 15.04.2020 18:30

Минфин Беларуси привлек $18,6 млн. на внутреннем рынке

Министерство финансов Беларуси сегодня раздобыло $18,627 млн. на обслуживание государственного долга через размещение валютных государственных долгосрочных облигаций 269 выпуска на внутреннем рынке страны.

Как сообщает БВФБ, в аукционе по размещению 269 выпуска номинированных в долларах ВГДО с объемом выпуска $50 млн. и сроком обращения 5 лет и 1 месяц (1856 дней) приняли 13 участников.

Совокупный спрос на облигации составил $99,627 млн. При таком спросе размещение лишь трети заявленного объема - $18,267 млн. - объясняется тем, что Минфин не заранее, а только в ходе аукциона установил ставку отсечения (ставку купонного дохода) на уровне 5% годовых.

Как правило, неразмещенный остаток выпуска Минфин размещает через прямую продажу бумаг на вторичных торгах на БВФБ.

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