Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

На строительные подрядные работы в Минске в январе-июне затрачено 4,0 млрд рублей

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь 2025 года составил 4016,8 млн рублей.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 17,2%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,2%, государственная составляет 8,8%, иностранная – 3,0%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на строительство зданий – 41,9%, гражданское строительство – 19,6%, специальные строительные работы – 38,6%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-июне текущего года составила 33,7%.



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