Китайская компания BYD откладывает запуск завода в Венгрии

Китайская компания BYD отсрочит массовое производство на своем новом заводе по выпуску электромобилей в Венгрии до 2026 года. Об этом пишет Reuters.

Зато производство на новом предприятии в Турции начнется раньше, чем ожидалось, и уже в 2027 году превысит мощности венгерского завода, сообщили источники, знакомые с планами компании.

Предприятие в Сегеде на юге Венгрии, инвестиции в которое оцениваются в 4 миллиарда евро, за первый год выпустит лишь несколько десятков тысяч автомобилей. Это лишь часть от проектной мощности в 150 тысяч авто в год. Максимальная запланированная мощность - 300 тысяч автомобилей.

Завод в Турции, стоимость которого составляет $1 миллиард, в 2027 году превысит плановую мощность в 150 тысяч автомобилей, а в 2028 году объемы вырастут еще больше. Часть продукции будет экспортироваться в ЕС без уплаты пошлины благодаря соглашениям с Турцией.

Перенос акцента из Венгрии в Турцию подрывает планы Евросоюза привлечь китайские инвестиции из-за новых пошлин на электромобили из Китая. Венгрия должна была стать европейским хабом BYD, но изменения в планах свидетельствуют о смене стратегического фокуса компании.