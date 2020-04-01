Минфин РБ в I квартале смог рефинансировать лишь $160 млн. внутреннего госдолга

Министерство финансов Беларуси в I квартале 2020 года смог реализовать на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные валютные облигации на сумму $160,00 млн., но ведомству пока не удается в полной мере рефинансировать свои обязательства.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РБ, отметив, что весь объем был продан через биржу (БВФБ).

В минувший понедельник Минфин сообщил, что в январе-феврале погашение валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на внутреннем рынке составило $154,3 млн. Собранные за 3 месяца $160 млн. едва перекрывают исполненные обязательства за 2 месяца текущего года.

В марте Минфин объявил несостоявшимися аукционы по размещению 267 и 268 выпусков валютных облигаций. На аукцион по размещению 267 выпуска валютных облигаций в долларах США со сроком обращения 7 лет и 5 месяцев были поданы заявки всего лишь на сумму $2,053 млн.; на аукцион по размещению 268 выпуска валютных облигаций в евро со сроком обращения 6 лет - на сумму 2,257 млн. евро.

За первые два месяца 2020 года Минфин разместил на внутреннем рынке облигации на сумму $124,87 млн. Таким образом, в марте объем размещения валютных облигаций составил $35,13 млн. за счет продажи на БВФБ бумаг 265 и 266 выпусков.

13 февраля 2020 года Минфин РБ на аукционе по размещению 266 валютных облигаций привлек $20,625 млн. На вторичном рынке в феврале Минфин дополнительно смог реализовать облигации еще на сумму $25,85 млн.

В середине января на аукционе по размещению 265 выпуска Минфин привлек $24,13 млн., добавив в январе еще $54,27 млн. за счет размещения н вторичном рынке.

Размещение валютных облигаций на внутреннем рынке является одним из способов рефинансирования как внутреннего, так и внешнего госдолга Беларуси.