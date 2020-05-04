Минфин РБ в апреле занял на внутреннем рынке $29,95 млн.

За 4 месяца 2020 года Минфину Беларуси удалось реализовать на внутреннем рынке номинированные в валюте государственные долгосрочные облигации на сумму $189,95 млн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Привлеченные на внутреннем рынке валютные средства Минфин РБ использует для обслуживания внутреннего и внешнего госдолга РБ.

В I квартале 2020 года Минфин через облигации занял на внутреннем рынке $160,00 млн. Таким образом, в апреле ведомству удалось занять всего $29,95 млн.

Как сообщалось, 15 апреля Минфин провел аукцион по размещению на внутреннем рынке 269 выпуска долларовых гособлигаций, сумев привлечь через аукцион $18,627 млн. Оставшиеся $11,323 млн. попали на счет ведомства через вторичную продажу облигаций на БВФБ.

В I квартале текущего года Минфин потратил на погашение валютных облигаций $157,4 млн.