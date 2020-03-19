Минфин Беларуси не смог разместить валютные облигации на внутреннем рынке

Объявленные Минфином Беларуси на 19 марта 2020 года аукционы по размещению 267 и 268 выпусков валютных облигаций на внутреннем рынке закончились провалом.

На аукцион по размещению 267 выпуска валютных облигаций в долларах США со сроком обращения 7 лет и 5 месяцев и заявленным объемом $100 млн. были поданы заявки всего лишь на сумму $2,053 млн. В результате аукцион признан несостоявшимся.

а аукцион по размещению 268 выпуска валютных облигаций в евро со сроком обращения 6 лет заявленным объемом 100 евро были поданы заявки всего лишь на сумму 2,257 млн. евро. В результате аукцион также признан несостоявшимся.

В начале марта Минфин Беларуси отказался от roadshow и последующего размещения евробондов на сумму $1,0-1,3 млрд., сославшись на сумасшедшую ситуацию на рынке из пандемии коронавируса и замедления мировой экономики.