Минфин Беларуси разместил облигации на внутреннем рынке на $20,6 млн.

Минфин Беларуси смог в минувший четверг провести частичное размещение 266-го выпуска валютных облигаций.

Как сообщила пресс-служба ведомства, по результатам аукциона «удовлетворены 4 заявки на сумму 20 625 000 долларов США».

Объем 266 выпуска объявлен в размере $60 млн., срок обращения - 2920 дней (8 лет).

«К аукциону допущено 19 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,7% до 5,5% годовых на общую сумму 46,3 млн. долларов США», - сообщили в Минфине.

Неразмещенный остаток ГВО составляет $39,375 млн. и будет доразмещаться с 20 февраля на БВФБ путем открытой продажи без проведения аукциона.