Минфин Беларуси 7 мая проведет размещение 5-летних облигаций на 10 млрд рос. рублей

Министерство финансов Беларуси начало сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рос. рублей, анонсировав техническое размещение выпуска рублевых бондов на 7 мая.

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина РБ, опубликованного в системе раскрытия информации агентства "Интерфакса".

Согласно сообщению, ориентир доходности ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Доходность по 5-летним ОФЗ в российских рублях сейчас составляет 5,74-5,76% годовых. Таким образом, Минфин РБ готов платить за заем в российских рублях до 9% годовых.

Как сообщалось, 17 апреля Минфин РБ объявил премаркетинг выпуска, сообщив, что организаторами размещения облигаций выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк, соорганизатором - Евразийский банк развития.