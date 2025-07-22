За январь-июнь в Минске построено 5,3 тыс. новых квартир

В Минске в январе-июне 2025 г. организациями всех форм собственности построено 5,3 тыс. новых квартир.
Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 287,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 62,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено в эксплуатацию 32,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.