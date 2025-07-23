Строительство мусороперерабатывающего завода в Минске завершено

Возведение мусороперерабатывающего завода на полигоне «Тростенецкий» завершено, сейчас там выполняются пусконаладочные работы. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал генеральный директор ГПО «Минскстрой» Александр Терехов.

«Это действительно долгожданный объект. Система обращения с отходами в столице сформирована уже не первый год. А строительство такого завода — требование времени, поэтому мы очень рады, что это предприятие оказалось в портфеле заказов нашей организации. Сегодня объект построен, проводятся пусконаладочные работы», - рассказал гендиректор, которого цитирует агентство «Минск-Новости».

По его словам, возведение завода — очередной шаг в экологичном подходе к обращению с отходами в городе. Там предусмотрено выполнение ручной сортировки на первоначальном этапе с последующим полуавтоматическим разделением вторичных материальных ресурсов по видам и, в конечном итоге, с выделением RDF-топлива.

«Объект позволит обеспечить более широкое вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов», - отметил А. Терехов.