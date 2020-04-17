Беларусь хочет разместить бонды на 10 млрд. российских рублей

Минфин Беларуси объявил о премаркетинге номинированных в российских рублях бондах на российском финансовом рынке. Через размещение бондов ведомство рассчитывает привлечь на россисйком рынке до 10 млрд. российских рублей на 5 лет.

«16 апреля 2020 г. Министерством финансов Республики Беларусь … объявлен премаркетинг выпуска облигаций серии 07 на общую сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 5 лет», - говорится в сообщении Минфина РБ.

Организаторами указанного выпуска государственных облигаций указаны Газпромбанк, Совкомбанк, Финансовая Корпорация Открытие», со-организатором - Евразийский банк развития.

«В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторам», - также сообщил Минфин.

В начале марта Минфин Беларуси анонсировал роудшоу нового выпуска евробондов, надеясь разместить бумаги на сумму $1,0-1,3 млрд., однако был вынужден прервать встречи инвесторов, объяснив свое решение паникой на финансовых рынках из-за пандемии коронавируса.