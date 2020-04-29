Беларусь разместила в России 5-летние бонды на 10 млрд руб.

Беларусь разместила на Московской бирже 5-летние облигации объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 8,5% годовых.

Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает ТАСС.

«Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже 5-летние облигации в объеме 10 млрд руб. со ставкой купона 8,5%», - сообщил он.

В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей.

Кредитный спред облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 базисных пунктов, отметил Шулаков.

Размещение облигаций республики произошло на российском рынке в 3-й раз и впервые на срок 5 лет. Новый выпуск увеличивает суммарный объем государственных облигаций республики на российском рынке до 20 млрд руб.