Минфин Беларуси попробует еще раз взять взаймы у населения и бизнеса

Минфин Беларуси анонсировал проведение 15 апреля 2020 года очередного аукциона по размещению государственных валютных долгосрочных облигаций выпуска №269 для юридических и физических лиц

Согласно сообщению ведомства, номинированные в долларх США облигации будут размещаться на срок 5 лет и 1 месяц (1856 дней). Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 15 апреля и 15 октября. При этом Минфин не называет ни процентную ставку, ни объем выпуска.

Решение не объявлять ставку и объем объясняется тем, что предыдущие два выпуска ГВДО Минфина РБ были объявлены несостоявшимися из-за отсутствия необходимого для проведения аукциона минимального спроса.

Но поскольку сегодня каждый доллар на учете из-за резкого сокращения ЗВР, отсутствия возможности выйти на рынок евробондов и необходимости обслуживать валютный госдолг, ведомство готово на любой объем размещения. Начать можно и с $1 млн., устроив потом доразмещение на БВФБ. Со ставкой определяться будут по ходу – в зависимости от того, какие ставки в заявках укажут потенциальные обладатели очередной порции бумаг белорусского Минфина.