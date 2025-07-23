Трамп объявил о "масштабном" торговом соглашении с Японией

США достигли "масштабного" торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% взаимный тариф. Об этом сообщил Дональд Трамп в посте в Truth Social.

По его словам, Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли.

Также в рамках этого соглашения Япония будет платить Соединенным Штатам взаимные пошлины в размере 15%.

"Это соглашение создаст сотни тысяч рабочих мест – ничего подобного еще никогда не было. Пожалуй, самое важное, что Япония откроет свою страну для торговли, в частности автомобилями и грузовиками, рисом и некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами, а также другими товарами", – добавил Трамп.

Напомним, 12 июля американский президент объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.