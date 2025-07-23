МВФ объяснил, почему падение доллара не является началом краха его ключевой роли в мире

Несмотря на самое большое полугодовое падение с 1973 года, американский доллар остается ключевой валютой в мировой финансовой системе. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда External Sector Report.

По мнению аналитиков МВФ, падение доллара не свидетельствует о потере доверия, а является результатом чрезмерного укрепления валюты в 2024 году, геополитической турбулентности, роста спроса на хеджирование и изменения ожиданий относительно денежно-кредитной политики США.

МВФ отмечает, что доминирование доллара сохраняется уже более 80 лет, несмотря на такие глобальные сдвиги, как распад Бреттон-Вудской системы (1973), конец Холодной войны (1991) и создание евро (1999).

Доллар является основной валютой международной торговли, финансов и резервов, и, по мнению МВФ, его центральная роль не пошатнулась.

Доллар также имеет "непомерную привилегию" – США могут заимствовать дешевле и в больших объемах, чем другие страны. В то же время это имеет и обратную сторону – "непомерный долг", потому что валюта обеспечивает страховку для мира от глобальных шоков.

Также МВФ указывает на развитие цифровых долларовых активов, в частности стейблкоинов. Они могут усилить доминирование доллара, но также создают риски для финансовой стабильности.

Отчет подчеркивает, что торговые барьеры в странах с дефицитами, в частности в США, не меняют глобальных дисбалансов, ведь действуют как шок для внутренней экономики – уменьшая инвестиции и сбережения.