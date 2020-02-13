Последнее обновление: 13.02.2020 17:09

Беларусь во II квартале планирует разместить гособлигации в российских рублях

Минфин Беларуси во II квартале текущего года планирует выйти на российский рынок заимствований с выпуском облигациями в объеме 10 млрд российских рублей сроком на пять лет.

Об этом сообщил в четверг замминистра финансов РБ Андрей Белковец, передает БелТА.

«Это, скорее всего, будет второй квартал, сумма - не менее 10 млрд рублей. Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме», - сказал замминистра.

Процентные ставки на российском рынке Белковец оценил как «приемлемые».

В июле 2019 года Минфин РБ разместил в РФ гособлигации на 10 млрд российских рублей со сроком обращения 3 года.

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