Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

За это время в России умерло 12 пациентов с таким диагнозом, восемь из которых скончались в Москве, по одному летальному исходу было зарегистрировано в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях и Калининградской области, передает РБК.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 13 584 подтвержденных случаев заражения, 106 человек умерли. В Москве за сутки зафиксировали 1030 новых случаев заражения.