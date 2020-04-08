Последнее обновление: 08.04.2020 11:31

За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество заражений таким образом достигло 8672.

Также за последние сутки в России умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус, всего в стране зафиксировано 63 летальных исхода.

По официальным данным проведено более 901 тысячи тестов, однако записывались ли в статистику только лабораторное тестирование или осмотр терапевтом тоже — не сообщается.

В России остались только четыре региона, где не найдено ни одного случая COVID-19: это Чукотка, Ненецкий автономный округ, Тыва и Республика Алтай.

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