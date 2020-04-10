Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1786

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах страны.

Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло, сообщил в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94", - говорится в сообщении штаба.