Последнее обновление: 12.04.2020 11:30

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 2,18 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2 186 и сейчас составляет 15 770 человек в 82 регионах страны.

Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, сообщает ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - говорится в сообщении штаба.

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