Минздрав РБ допускает цензуру, прикрываясь заявлением о биоэтике

Министерство здравоохранения Беларуси продолжает фильтровать информацию об экспансии эпидемии коронавируса внутри республики, объясняя допускаемую со своей стороны цензуру некой морально-этической целесообразностью. А порой отказы представителей ведомства ответить на вполне логичные вопросы вовсе не поддаются какому-либо здравому объяснению.

Начнем с того, что на этой неделе на базе агентства «БелТА» был запущен портал СтопCOVID (http://stopcovid.belta.by/), на котором впервые появилась статистика о распространении коронавируса по стране в разрезе областей. За последние двое суток возникли ситуации, указывающие на то, что данные местных властей не бьют с данными, опубликованными на портале. Разницу в цифрах Минздрав объяснил вполне понятной задержкой по времени, вызванной сбором и обработкой информации. Аргумент - спорный для 21 века и современных систем связи, но в принципе приемлемый.

Проблема в том, что сегодня данные по регионам исчезли с упомянутого сайта и на прошедшем брифинге с участием замминистра здравоохранения Елены Богдан был задан вопрос, почему пропали эти цифры.

«Я не могу комментировать сайт СтопCOVID», - ответила представитель министерства, игнорируя тот факт, что на портале висит шильда Минздрава и гласит надпись «официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса».

Примерно такой же ответ последовал и на вопрос, какова позиция/рекомендация Минздрава по вопросу перехода на дистанционную форму обучения в школах (возможного продления каникул).

«Что рекомендует Минздрав? Я не могу сказать, я не занимаюсь этими вопросами», - ответила Богдан. Через два часа страна узнала о продлении каникул и о том, что решение было принято на основании доклада министров образования и здравоохранения. Занимая должность замминистра, Елена Богдан, конечно же, знала, какие события происходят параллельно с ее участием в брифинге. И конечно же, у министерства есть позиция по такому вопросу, как следует или нет продлевать каникулы в качестве одной из ограничительных мер.

Дальше хуже, сегодня Минздрав признался, что занижает статистику о количестве смертельных случаев, вызванных заражением коронавирусом, учитывая в своих отчетах только те, когда единственной причиной смерти стал COVID-19.

«Были пациенты, когда коронавирусная инфекция была элиминирована, но она запустила необратимые процессы в организме. Таких пациентов Минздрав не учитывает в статистике смертей от COVID-19», - сообщила замминистра РБ Елена Богдан. По ее словам, таких пациентов «несколько».

Затем, замминистра категорически отказалась называть число умерших от COVID-19 медицинских работников.

«Я не буду говорить цифру по одной простой причине, что даст цифра если я скажу один, а их два на самом деле. Что даст эта информация?», - заявила Богдан, ссылаясь на заявление врачей о биоэтике. После давления со стороны журналистов, она все же подтвердила, что среди умерших от коронавируса есть медики, но число погибших так и не назвала.

Принимая эмоциональные аргументы, высказанные замминистра в защиту своей позиции, можно только рекомендовать перечитать Конституцию РБ, в частности статью о праве на информацию. Никакие биоэтические, этические общественные или политические интересы не вправе лишать граждан страны этого права.

Можно обратить внимание на то, что только полная и достоверная информация позволяет каждому человеку принимать жизненно важные решения, в то время как ее отсутствие на фоне различных слухов формирует стойкое недоверие к любым исходящим из госорганов информационным потокам, провоцируя панику.

Можно еще порассуждать о том, что в репортажах и заявлениях Минздрава о борьбе с коронавирусом больше превалирует составляющая «Ай, какие молодцы и как у нас всё здорово получается», ничуть при этом не умаляя заслуги сражающихся на передовой медицинских работников.

Можно поразмышлять и над причинами, почему же ведомство так упорно не хочет выносить сор из избы, не уж то в надежде на ордена, медали, премии.

Но СМИ, в том числе и интернет-сайты, руководствуются обязанностью медиа рисовать читателю правдивую картину о происходящем, не нарушая при этом закон о СМИ, но уж никак не заявлением о биоэтике.

А потому не решайте за нас, что нам положено знать, а что нет. У Минздрава нет таких полномочий.