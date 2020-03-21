Лукашенко поручил КГБ зачистить сайты и телеграм-каналы с фейками о коронавирусе

Лукашенко поручил главе КГБ «пройтись» по сайтам и телеграм-каналам с целью зачистки от фейков на тему коронавируса.

«Валерий Павлович (Вакульчик – глава КГБ), уже хватит на это смотреть. По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске. Никакого там коронавируса. И после гибели взяли эти анализы несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего ? Для того, чтобы создать панику», - заявил Лукашенко.

«В это сложное время, когда идет пик заболеваний, вот этих острых респираторных заболеваний, мы как-то проходим, держим же всё на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Ну так, а почему мы мимо проходим таких людей которые делают это умышленно?», - заключил белорусский правитель.

Поводом для поручения КГБ зачистить медийное пространство стала опубликованная в интернет статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. По данным Минздрава РБ, пациентка была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. Женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом "пневмония", температура была в течение недели. В анамнезе - диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз "пневмония", врачи, выполняя приказ Минздрава, конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки Х. В ведомстве отметили, что за последние две недели это уже четвертая «смерть»: вначале журналисты "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем в мужчину в Лепеле…