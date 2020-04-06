Мининформ Беларуси вынесено предупреждение за фейк о коронавирусе

Министерство «правды» Беларуси вынесло письменное предупреждение ООО "МП компани", владельцу сетевого издания media-polesye.by, о нарушении закона о СМИ.

Речь идет о публикации от 4 апреля 2020 г. "Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж".

«В ходе проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам. Таким образом издание создало и распространило фейк», - говорится в сообщении Мининформа РБ.

«Учитывая, что в настоящее время общественное внимание привлечено к вопросу распространения вируса COVID-19, публикация подобной информации способствует нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации», - отмечается в сообщении.