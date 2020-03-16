Последнее обновление: 16.03.2020 17:21

Мининформ РБ вынес требование сайту за фейк о смерти гендиректора «Марко»

Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса vitebsk.biz за публикацию недостоверной информации в статье от 13 марта "В Минске скончался генеральный директор СООО "Марко" Николай Васильевич Мартынов".

«Согласно официальной информации Министерства здравоохранения в настоящее время в Беларуси не было зафиксировано смертей от заболеваний вызванных коронавирусом», - говорится в сообщении Минфинорма РБ.

«Учитывая, что в настоящее время общественное внимание привлечено к проблеме распространения данного вируса, публикация подобной информации способствует нагнетанию паники в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства по борьбе с данным заболеванием, а также нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации», - отмечается в сообщении.

Мининформ призвал журналистов и блогеров «проверять достоверность полученных сведений и не распространять недостоверную информацию».

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