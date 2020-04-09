Лукашенко: мы тут все болеем гриппом… с новым названием

Лукашенко сегодня расстроился, что ему с докладом главы МЧС сегодня никак не стать медийной персоной дня, а потому особенно злился на коронавирус, сравнивая его с обыкновенным повседневным гриппом.

"Как я уже говорил, мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы. Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболели гриппом. Название его новое придумали - новый коронавирус, так далее, не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмонии», - обиделся Лукашенко.

«Но я уже об этом говорил, но все мы сконцентрировались на этой проблеме. Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Всё это уйдет, оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит. А экономика будет всегда, потому что это жизнь людей», - заключил он.

Где-то понять эмоциональное состояние белорусского правителя можно. Коронавирус переписал всю весеннюю повестку дня: посевную, обращение к парламенту, победу над Россией в нефтяной войне, 75-летие победы в войне, спортивные подвиги и т.д., и даже поставил под вопрос политическую судьбу главного вещателя страны. Любой бы обиделся...