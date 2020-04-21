Лукашенко: ВОЗ нас не любит, но мы правду не скрываем

Белорусские власти никогда не скрывали и не будут скрывать ситуацию с коронавирусом, заявил сегодня Лукашенко после того, как вчера Минздрав Беларуси был вынужден раскрыть данные об экспансии коронавируса под давлением Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, чтобы развеять все сомнения и недоверие к официальной информации, в Беларусь были приглашены эксперты Всемирной организации здравоохранения.

"Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят", - утверждает Лукашенко.

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси, - за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо - достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно".

"А надо ли нам гнаться за этой желтизной. Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги. Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Я однажды в сердцах сказал: "Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим". Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде", - заявил белорусский правитель.

Минздрав РБ сводит данные о ситуации с коронавирусом по стране за предыдущие сутки на 6 часов утра текущего дня (такое время было озвучено на одном из ранних брифингов Минздрава). На момент подготовки этого материала часы показывали 16:35. То есть спустя 10 с половиной часов ведомство не нашло времени на публикацию ежедневной статистики.

Возможно есть и плохая новость. Буквально пару часов назад ВОЗ опубликовала рекомендации Беларуси по итогам работы своей миссии. Не исключено, что эта публикация может содержать политкорректные формулировки по просьбе белорусских властей, пообещавших исправить ситуацию в лучшую сторону и публиковать правдивые данные об эпидемии коронавируса в стране.

Теперь же, когда рекомендации ВОЗ опубликованы, белорусские власти могут уйти в информационную изоляцию, отказавшись вообще сообщать стране о том, что происходит.